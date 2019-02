Québec veut créer 13 500 places en garderie

Le gouvernement veut ainsi rassurer la population sur le fait que les garderies et les centres de petite enfance (CPE) font partie des priorités du gouvernement, malgré le déploiement des maternelles 4 ans.

« Dans le message que je lance aujourd’hui, c’est un appel au calme. Ça peut donner l’impression en ce moment que le feu est pris dans le réseau parce qu’on entend beaucoup de réactions, mais je vous rassure. Pour être en communication constante avec les intervenants du réseau, ça va bien, il y a un canal de communication, puis on les rassure », a dit le ministre Mathieu Lacombe en mêlée de presse.

Il a rappelé que les premiers touchés par la généralisation des maternelles 4 ans seront les garderies en milieu familial et les garderies privées non subventionnées, à cause des listes d'attente pour les CPE et le retour au tarif unique.

Le projet de loi visant à offrir la maternelle à tous les enfants de 4 ans a été déposé jeudi dernier à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Il prévoit modifier la Loi sur l'instruction publique pour offrir le service dès l'année 2020-2021, « sans égard au milieu économique » où vivent les enfants comme c'est le cas présentement.

Mais ce projet ne fait pas l'unanimité au sein des associations du milieu éducatif et des groupes politiques.

Des opposants réclament plutôt que le gouvernement investisse davantage dans les CPE, en consolidant le réseau actuellement bâti.

Avec les informations d'Alex Boissonneault