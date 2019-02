Faire passer les produits de la forêt à l'assiette

Si beaucoup d'entre nous connaissent les champignons sauvages comestibles, peu savent qu'ils sont très abondants au Québec.

« À l'heure actuelle, 80 % des champignons qu'on consomme au Québec viennent de l'extérieur. Or, on a un potentiel incroyable sur le plan de la cueillette », estime François-Xavier Fauck, président de l'Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux.

M. Fauck est également propriétaire de Chapeau les bois, une entreprise qui vend des champignons sauvages.

On a au moins une bonne centaine de champignons qui ont un intérêt culinaire comestible. François-Xavier Fauck, président de l'Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux

Le Québec pourrait non seulement être autosuffisant en champignons ajoute l'association, mais devenir un exportateur. Les champignons, mais aussi les petits fruits ou encore les plantes sauvages, sont autant de produits forestiers comestibles encore peu connus du grand public.

L'Université Laval et l'Institut de tourisme et d'Hôtellerie du Québec financent un projet de recherche dans le cadre de GastronomiQC Lab, un nouveau regroupement de différents acteurs du monde de la gastronomie québécoise et qui vise entre autres son rayonnement.

« C'est une ressource qui est disponible relativement abondante, qui a un potentiel d'innovation et de développement pour le Québec », avance Sylvie Turgeon, directrice de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels.

L'association estime à près de 400 le nombre de produits comestibles forestiers au Québec.

Avec les informations de Nicole Germain