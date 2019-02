La Fourche souhaite rapidement acheter la parcelle quatre de Winnipeg

La Fourche souhaite acheter le terrain de stationnement du centre-ville de Winnipeg, connu sous le nom de « parcelle quatre » (Parcel four), afin de commencer les constructions sur le terrain voisin, nommé Railside.

La Fourche prévoit de construire environ 20 bâtiments de six étages maximum sur le terrain Railside, d'une superficie de 2,3 hectares et qui se situe entre le chemin de fer du Canadien National et la voie Israel-Asper.

La Fourche souhaite construire sur le site, qui sert actuellement de stationnement, un ensemble d'immeubles résidentiels, de magasins et d’espaces publics.

Mardi, le président de La Fourche, Paul Jordan, a déclaré au comité exécutif du conseil municipal que la perte imminente de ce stationnement obligerait la société à but non lucratif à acheter la parcelle quatre afin de combler les besoins de stationnement.

Les responsables du lieu historique disent avoir l’intention de commencer la construction de la parcelle quatre lorsque celle du terrain Railside sera terminée.

Le conseil municipal a déjà approuvé la vente éventuelle de la parcelle quatre à La Fourche. Avant de pouvoir aller plus loin, la Ville doit toutefois évaluer la valeur du terrain et procéder à une étude archéologique.