« On est en train de travailler avec la Ville de Montréal, les partenaires et Investissement Québec pour organiser la mécanique de ces 200 millions », a déclaré Chantal Rouleau mardi.

La ministre et ancienne mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles n’a cependant pas voulu s’engager sur l’échéancier de cette promesse faite par la Coalition avenir Québec au cours de la dernière campagne électorale.

Elle a néanmoins certifié que ce montant sera réservé pour des terrains situés à l’est du boulevard Pie-IX.

« On a hâte », a de son côté affirmé Valérie Plante, rappelant que le premier budget du nouveau gouvernement est en cours d’élaboration. « C’est sûr que plus les sommes arrivent rapidement, mieux c’est », a-t-elle ajouté, précisant que la Ville a d’« immenses » besoins.

La promesse caquiste de 200 millions était sur toutes les lèvres mardi, alors que Chantal Rouleau et Valérie Plante dévoilaient les détails d’un programme de subvention de 75 millions de dollars visant à décontaminer des terrains sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal.

Ces 75 millions avaient pourtant été annoncés par le gouvernement Couillard en mars 2018. « On a maintenu [cet engagement] », a souligné la ministre.

Géré par la Ville de Montréal, ce programme se veut large et ouvert. Des projets municipaux ou privés peuvent être admissibles.

On pourrait décider d’acheter un terrain, d’utiliser ces sommes pour le décontaminer et faire un parc. Si on peut augmenter la canopée, on va le faire.

Valérie Plante, mairesse de Montréal