L’avenir des écoles de Rémigny et de Guérin fixé en 2020

Les commissaires de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue se sont réunis lundi soir pour discuter de l'avenir des écoles de Rémigny et de Guérin

Ces écoles font partie du Triolet, un rassemblement de trois écoles situées dans les municipalités de Rémigny, Guérin et Nédélec au Témiscamingue.

Lundi soir, les commissaires ont adopté le calendrier de consultations publiques et un avis public sera affiché d’ici juillet, comme le précise la directrice des services éducatifs et complémentaires à la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Nicole Lavoie, qui était à l’émission Des matins en or mardi matin.