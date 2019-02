3e présence de CCR à la Fête du Lac des Nations

Le groupe est la première tête d’affiche annoncée par l’organisation de l’événement. Les festivaliers pourront entendre les grands succès Bad Moon Rising, Have You Ever Seen The Rain et Proud Mary le samedi 20 juillet, à 22 h 30, sur la Grande scène Loto-Québec.

Il s’agira d’une 3e présence à Sherbrooke pour deux des membres originaux de la formation américaine, soit Stu Cook et Doug « Cosmo » Clifford.

Le rockeur Éric Lapointe assurera pour sa part le spectacle de clôture du festival.

La 38e édition de la Fête du Lac des Nations se tiendra du 16 au 21 juillet 2019.