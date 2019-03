Vélo Québec est partout... et ça dérange

Vélo Québec est aussi incontournable que respecté dans le monde du cyclisme. Mais l'organisme à plusieurs têtes fait l'objet de critiques de la part de cyclistes qui lui reprochent d'abuser de sa position dominante et qui ne se sentent pas bien représentés par lui.

Dès son lancement en octobre dernier, la campagne « Partage la route » a provoqué une avalanche de messages dénonciateurs sur la page Facebook de Vélo Québec (VQ). Les cyclistes indignés n’acceptent pas que l’organisme montréalais incite, entre autres, les cyclistes à ralentir en ville, alors qu’aucun règlement officiel ne les y oblige.

Le coordonnateur de la campagne « Une porte, une vie » (qui veut prévenir l'emportiérage), Pierre Rogué, est d’avis que la posture est « paternaliste » et que VQ n’a pas la « légitimité » ni « l’autorité » pour recommander aux cyclistes de réduire leur vitesse ou de se tenir loin des véhicules lourds.

Photo : Page Facebook de Vélo Québec

La présidente-directrice générale de VQ, Suzanne Lareau, se défend en expliquant que cette campagne s'adresse avant tout aux cyclistes moins expérimentés. Selon elle, cela ne devrait pas agacer les amateurs avertis. Elle fait valoir que les communications ne peuvent pas toujours s’adresser à tout le monde.

Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec Photo : Radio-Canada

Elle regrette par ailleurs que des trolls commentent « à temps plein » les publications de son organisme sur Facebook. « Il y a des gens, peu importe ce qu’on met, ils nous rentrent dedans », précise-t-elle. Mais selon plusieurs membres de la communauté cycliste, le malaise est plus profond que de simples échanges enflammés sur les réseaux sociaux.

Accusations de conflits d'intérêts

René Pruneau est membre de Vélo Québec Association depuis de nombreuses années et bénévole depuis près de 30 ans pour le Tour de l’île, un événement organisé par VQ. Comme Pierre Rogué, il soutient que cet épisode autour de la campagne « Partage la route » est symptomatique des critiques à l’égard de VQ.

René Pruneau se désole de voir que le discours de cette campagne s'apparente à celui des camionneurs et il estime que ce n’est pas dû au hasard. La campagne « Partage la route » est soutenue par le groupe Robert (une société de transports et de logistique) et par l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ), qui représente neuf sociétés de transport en commun.

Capture d'écran d'une vidéo de promotion de Vélo Québec Photo : YouTube

Les deux hommes accusent VQ d’être en conflit d'intérêts parce que, d’un côté, l’organisme déclare représenter les intérêts des cyclistes et que, de l’autre, il accepte de mener une campagne subventionnée par des entités aux positions divergentes. Sur les réseaux sociaux comme sur la route, les cyclistes et les conducteurs de véhicules motorisés (souvent des chauffeurs de poids lourds) sont régulièrement à couteaux tirés sur des questions de sécurité et d’occupation de la chaussée.

René Pruneau assure par ailleurs que le message se trompe de cible. Il considère que les « vrais responsables » des collisions sont les aménagements déficients et les véhicules motorisés, en particulier les poids lourds. La posture adoptée lors de cette campagne amène de la confusion parmi les cyclistes et dépeint l'ambivalence croissante de VQ, conclut-il.

Une entreprise tentaculaire

Une dizaine de cyclistes engagés consultés par Radio-Canada reprochent à Vélo Québec de manger à tous les râteliers, avec pour objectif principal de défendre ses propres intérêts. Ils montrent du doigt les différents mandats de l’organisation qui, selon eux, entrent parfois en contradiction. En voici des exemples :

D’un côté, VQ gère la Route verte, une responsabilité d'intérêt général soutenue par des fonds publics (gouvernement du Québec) et, de l’autre, VQ est une agence de voyages, qui fait des affaires en faisant notamment la promotion de la Route verte, en vendant des séjours organisés, des cartes, des guides de voyage;

VQ dispose d’un service-conseil qui fournit de l’expertise aux collectivités (villes, provinces) et aux entreprises pour les aider à réaliser leurs aménagements cyclables (réseaux urbains, sentiers de montagne, stationnements…). Par exemple, VQ a été mandaté par la Ville de Montréal afin de rédiger un rapport pour développer le vélo au centre-ville. Parallèlement, VQ se place comme le défenseur des intérêts des cyclistes face, entre autres, aux municipalités et aux gouvernements.

VQ propose des formations au personnel municipal pour lui enseigner les ficelles de l’aménagement urbain destiné aux cyclistes et, d’un autre côté, VQ obtient des contrats des municipalités pour planifier ces mêmes aménagements.

Vélo Québec ne porte pas la parole des gens avec leur vélo dans la rue, mais représente les intérêts de Vélo Québec. Pierre Rogué, coordonnateur de la campagne « Une porte une vie »

Pierre Rogué soutient que ce mélange des genres donne lieu régulièrement à des « aberrations ». Il prend pour exemple le développement des bandes cyclables. Il souligne que VQ a obtenu que le Code de la sécurité routière oblige les automobilistes à laisser, entre leur véhicule et le cycliste, un espace minimum de 1 mètre dans les zones urbaines où la vitesse est limitée à 50 km/h et moins.

Selon lui, c'est une initiative incompatible avec les bandes cyclables délimitées par de la peinture sur le sol... que VQ recommande dans un guide d’aménagement destiné aux municipalités. Ces installations devenues familières dans le paysage urbain font en sorte, d’après M. Rogué, que les voitures roulent à moins d’un mètre des vélos. Les automobilistes « frôlent les cyclistes en se disant que c’est sécuritaire », se désole-t-il.

Secteurs d’activités de Vélo Québec (liste non exhaustive) : Promotion du vélo : présence médiatique, campagnes de sensibilisation, rédaction de mémoires, lobbying auprès du gouvernement et des municipalités;

présence médiatique, campagnes de sensibilisation, rédaction de mémoires, lobbying auprès du gouvernement et des municipalités; Service-conseil : formations, guides d’aménagement, consultation, Mouvement Vélosympatique;

formations, guides d’aménagement, consultation, Mouvement Vélosympatique; Agence de voyages : séjour organisés, Grand Tour Desjardins, camp d’entraînement;

séjour organisés, Grand Tour Desjardins, camp d’entraînement; Édition : guides de voyages, livres, magazines, cartes routières;

guides de voyages, livres, magazines, cartes routières; Événementiel : Tour de l’île, Festival Go vélo Montréal, Tour la nuit.

Vélo Québec se défend

La présidente-directrice générale de VQ, Suzanne Lareau, « rejette ces allégations » et affirme que son équipe ne se gêne jamais pour contredire ou même blâmer les institutions. Elle soutient que son organisme « travaille sans relâche à défendre les droits des cyclistes », mais aussi pour développer et promouvoir le vélo.

Suzanne Lareau dit en avoir « ras-le-bol des gérants d'estrade qui ne connaissent pas les rouages » des institutions publiques. Elle mentionne que VQ a choisi la stratégie d’une « contribution constructive », notamment avec la Ville de Montréal, qui est un « gros paquebot difficile à bouger ».

On se mouille dans tous les dossiers. On reçoit de l’argent du ministère des Transports pour la Route verte, on n’a pas hésité à critiquer la réforme de la sécurité routière ou le prolongement de l'autoroute 19. La Ville de Montréal nous donne de l’argent, ça ne nous a jamais empêchés de dire ce qu’on pensait. Suzanne Lareau, directrice générale de Vélo Québec

Suzanne Lareau explique que VQ travaille souvent dans l’ombre pour obtenir des gains. Daniel Lambert, de la Coalition vélo Montréal, abonde dans ce sens. Lui qui assiste régulièrement à des réunions avec la Ville affirme que les membres de VQ « tapent fort » pour défendre les cyclistes même s’ils ne font pas systématiquement de déclaration publique.

Apaiser les tensions

Même parmi les détracteurs, les voix concordent pour reconnaître que Vélo Québec a fait avancer la cause du vélo dans les 50 dernières années.

Nicolas Saunier, de l’École polytechnique de Montréal, observe que l’organisme a développé une expertise mondialement reconnue qui a permis d’améliorer considérablement les installations routières. Selon cet ingénieur en transport, VQ a permis de placer Montréal dans le peloton de tête des villes amies des cyclistes en Amérique du Nord.

Selon François Démontagne, de l'Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier, le mécontentement est malgré tout bien présent. Ménageant la chèvre et le chou, il estime que les critiques sont présentes, car les attentes sont grandes.

Ce cycliste quatre saisons remarque que VQ est devenu le « principal répondant » pour les pouvoirs publics ou pour les médias, mais que son « rôle d'avocat des cyclistes » n’est plus aussi clairement perçu dans l'opinion publique et surtout parmi les cyclistes chevronnés.

Vélo Québec devrait peut-être travailler à lever l'ambiguïté, car on ne sait plus si c’est un organisme paragouvernemental ou une union des cyclistes, c'est un peu flou dans la tête des gens. François Dééomntagne, Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier

Vélo Québec semble avoir pris en compte les signaux envoyés dans les derniers mois. À Montréal, l’organisme a stimulé la création de comités cyclistes à l’échelle locale dans les quartiers. Une initiative similaire est en cours dans différentes municipalités partout au Québec.

Parallèlement, VQ a créé des postes d’agents de liaison pour assurer la communication avec ces comités et les autres associations de cyclistes. L’objectif est de mieux connaître les différentes réalités vécues par les cyclistes sur le terrain et les différentes tendances dans la communauté, qui comprend plusieurs groupes militants.

Le coordonnateur de la campagne « Une porte, une vie », Pierre Rogué, se réjouit de ces initiatives qui prouvent que VQ a reconnu l’existence d’un « problème de représentativité ». « Mais attention, dit-il, à ce que les autres groupes ne soient pas écrasés ou se fassent copier leurs idées. ».