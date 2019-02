La Meute culturelle de Lafontaine reçoit le Billochet du jongleur

Le Centre franco-ontarien de folklore a décerné le prix du Billochet du jongleur à la Meute culturelle de Lafontaine pour l'organisation du Festival du loup . Le groupe se réjouit de cette reconnaissance et de la portée du festival qui va au-delà de la région de la baie georgienne.

Le Billochet du jongleur est décerné chaque année à une personne ou un groupe qui s’illustre dans la promotion orale du patrimoine franco-ontarien.

La directrice générale de la Meute culturelle, Joëlle Roy, a été grandement surprise en apprenant que ce n’était pas un résident de Lafontaine qui a soumis la candidature du groupe, mais plutôt un visiteur qui avait participé aux festivités de 2018.

La directrice générale de la Meute culturelle de Lafontaine, Joëlle Roy Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Ça nous fait encore plus plaisir que ce soit quelqu’un qui vient de l’extérieur et qui suit avec intérêt ce qu’on fait. Il y a des gens d’un peu partout dans la province qui trouvent que ce qu’on fait est une bonne idée. Joëlle Roy, directrice générale, Meute culturelle de Lafontaine

Avec les 15 ans du Festival du Loup célébrés en 2018, Mme Roy constate que le bouche-à oreille-au sujet de l’événement se fait de plus en plus, partout en Ontario.

Le directeur général du Centre franco-ontarien de folklore, Patrick Breton, témoigne pour sa part du fort sentiment d’appartenance de la communauté de Lafontaine à l’événement.

On rentre dans un village où l’on voit des images de loups hurlants partout avec un concours de hurlements de loups. Ça montre une vitalité et une fierté de la région et de la langue , explique-t-il.

Dans le village de Lafontaine, on retrouve les reproductions de loups sont nombreuses. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Le Billochet du jongleur a été remis samedi à l’occasion de l’annuel Souper du patrimoine, à Copper Cliff, dans le Grand Sudbury.

Chaque année, le Festival du loup attire environ 2000 festivaliers.

Les performances musicales forment toujours une partie importante de la programmation du festival. Photo : La Meute culturelle de Lafontaine

La 16e édition se tiendra du 11 au 13 juillet prochains.

Le thème de la soirée de contes du jeudi soir portera sur les 40 ans de l'école de la Résistance de Penetanguishene. Les Rats d'Swompe feront par ailleurs partie des artistes invités.