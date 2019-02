Butts a démissionné, maintenant enquêtons, insiste l'opposition

Le Parti conservateur et le Bloc québécois ont annoncé mardi qu'ils appuient la création d'une telle commission d'enquête, tel que le réclame une motion déposée à la Chambre des communes par le NPD. La motion réclame aussi que le premier ministre lève le secret professionnel auquel est assujettie Mme Wilson-Raybould.

La tourmente dans laquelle est emporté le gouvernement Trudeau a pris naissance la semaine dernière, lorsque le Globe and Mail a soutenu que l’entourage du premier ministre Trudeau a exercé des pressions sur Mme Wilson-Raybould, dans le dossier de SNC-Lavalin.

Selon le quotidien torontois, l'ex-ministre de la Justice a subi des pressions pour convaincre la directrice des poursuites pénales, Kathleen Roussel, d’abandonner les poursuites pour fraude et corruption intentées contre la firme de génie-conseil montréalaise pour conclure un accord de réparation, comme le réclame la compagnie.

Mme Wilson-Raybould a démissionné peu après et n’a toujours pas donné sa version des faits, en invoquant le secret professionnel à laquelle elle est astreinte. Elle a toutefois demandé à l’ex-juge de la Cour suprême Thomas Albert Cromwell de la conseiller pour savoir ce que la loi lui permet de dire publiquement.

À l'instar du premier ministre Trudeau, Gerald Butts nie avoir quoi que ce soit à se reprocher dans cette affaire. « Je nie catégoriquement les allégations selon lesquelles moi ou un membre de ce Cabinet aurait tenté d'influencer Mme Wilson-Raybould », s'est-il défendu dans sa lettre de démission, transmise lundi par le bureau du premier ministre.

Le commissaire fédéral aux conflits d'intérêts et à l'éthique a confirmé la semaine dernière qu'il ouvrait une enquête sur ces allégations.

Les libéraux disent se concentrer sur leur travail

Pressés de questions par la presse parlementaire dans la foulée de la démission de M. Butts, plusieurs ministres libéraux ont salué le travail de l'ancien numéro 2 du Cabinet du premier ministre, mardi matin, tout en assurant qu'ils demeurent concentrés sur leur travail.

Le premier ministre ne s’est pas lui-même arrêté pour répondre aux questions des journalistes.

L’un des plus loquaces, le ministre de la Famille et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a dit être « triste » mais « reconnaissant » envers M. Butts, qui « a beaucoup consacré de son énergie et de son temps au cours des derniers mois à bâtir un meilleur pays ».

Maintenant, il a aussi dit que les institutions sont plus importantes que les individus, et le fait qu’il quitte ses fonctions démontre effectivement qu’il croit que le gouvernement doit continuer à faire son travail, et que pour éviter que ça contamine ce travail, il prend sa démission. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« On veut tous faire la lumière sur les derniers événements, a dit le ministre des Infrastructures et des Collectivités, François-Philippe Champagne. Je suis content de voir que le commissaire à l’éthique s’intéresse à cette question. Par contre, nous, on forme le gouvernement. On va continuer de focaliser sur ce qui compte pour les Canadiens. »

« J’ai un respect énorme pour Gerry Butts et je sais qu’il a un respect énorme pour nos institutions, a commenté pour sa part le ministre des Finances, Bill Morneau. Il a décidé que c’est important de protéger sa réputation et, à mon avis, c’est une bonne décision. »

« Notre travail continue », ont aussi affirmé tour à tour la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et la leader du gouvernement à la Chambre des communes, Bardish Chagger.