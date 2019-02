Loud, Patrice Michaud et Pitbull aux Grandes Fêtes

Les organisateurs ont annoncé mardi matin la programmation complète de l'événement.

Un habitué des Grandes Fêtes, Éric Lapointe, sera de retour cette année. Il présentera son spectacle le jeudi soir, après Yvan Pedneault, qui interprétera les grands succès de Queen.

Le DJ Erik Haüser, originaire de Québec, ouvrira pour sa part la soirée du vendredi, suivi de Loud et de Pitbull.

La soirée de samedi sera consacrée au rock canadien avec le duo ontarien The Standstills et le groupe albertain Nickelback, bien connu pour sa chanson How you remind me .

Les Années Jukebox, l'humoriste Peter Macleod et Patrice Michaud clôtureront l'événement, dimanche soir.

Les laissez-passer sont en vente à compter de 12 h.