La mère d'un bébé mis en quarantaine à la suite d'une épidémie de rougeole vit la peur au ventre

Stefania Seccia raconte qu'elle a emmené son fils Max à l'hôpital à cause d’un bouton de fièvre sur le visage et de déshydratation causée par un virus.

Mme Seccia affirme vivre une peur atroce que son bébé soit atteint de la rougeole depuis que l'Autorité de la santé Fraser Health l’a appelé pour mettre en garde contre la rougeole les personnes qui se sont rendues aux urgences de l'hôpital le 21, 23, 24 janvier et le 1er février.

La famille a été isolée dans leur maison depuis le 1er février et le demeurera pendant 21 jours, le temps de la période d’incubation.

On ne peut pas recevoir de visiteurs. On ne peut pas voir des membres de famille ou des amis. On est coincés ici.

Stefania Seccia