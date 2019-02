Des dizaines de camionneurs propipeline manifestent à Ottawa

Des dizaines de véhicules se rassemblent près de la colline du Parlement à l'occasion de la tournée United We Roll. Le convoi s'est mis en branle à Red Deer, en Alberta, le jour de la Saint-Valentin, et s'est dirigé vers Ottawa en faisant quelques arrêts pour diffuser son message.

Agrandir l’image Un camion qui affiche son opposition à la taxe sur le carbone. Photo : Radio-Canada / Pascal Gervais

Impact sur les transports

La manifestation ambulante aura des conséquences considérables sur la circulation de la rue Wellington et des rues environnantes. Pour éviter le convoi de camions, OC Transpo et la Société de transport de l'Outaouais (STO) ont modifié plusieurs trajets d'autobus.

Les autobus de la STO ne desservent pas les arrêts du centre-ville, entre 9 h 30 et 15 h, lors de la manifestation. Les débarquements se font aux arrêts Wellington/Lyon et Rideau/Waller, en direction d'Ottawa. Seuls les arrêts temporaires de la rue Rideau près du supermarché Metro et à la Cour suprême sont desservis en direction de Gatineau.

STO : les débarquements se feront aux arrêts Wellington/Lyon et Rideau/Waller, en direction Ottawa. Seuls les arrêts temporaires de la rue Rideau près du supermarché Metro et à la Cour suprême seront desservis en direction Gatineau. Photo : Gracieuseté Société de transport de l'Outaouais

Le service d'autobus d'OC Transpo, le long de la rue Wellington, est déplacé vers la rue Queen mardi et mercredi. Le circuit 12 commencera son service à partir de Metcalfe et Queen.

Une camionnette sur laquelle on peut lire : « Trudeau doit partir », « construire des oléoducs » ou encore « pas de taxe carbone ». Photo : Radio-Canada / Pascal Gervais

Présence policière

Le Service de police d'Ottawa (SPO) et le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) sont présents aux abords de la manifestation.

Mise à jour: Wellington d/e maintenant fermé de O'Connor à Elgin - manifestation. SPO dirige circulation. Durée inconnue. Éviter secteur et utiliser autres routes. #ottcircule — Ville d'Ottawa (@ottawaville) 19 février 2019

Plusieurs manifestants

Un manifestant tient une pancarte sur laquelle on peut lire : « liberté, liberté d'expression, capitalisme ». Photo : Radio-Canada / Pascal Gervais

Des manifestants s’opposent notamment à la taxe carbone, au Pacte mondial sur les migrations et au projet de loi C-69. Photo : Radio-Canada / Pascal Gervais

Un manifestant exhorte le gouvernent Trudeau de construire le pipeline. Photo : Radio-Canada / Pascal Gervais

Un manifestant arrive sur la colline Parlementaire à Ottawa. Photo : Reuters / Chris Wattie

Plus de détails à venir