La CAFS honorera des Fransaskois pour leur engagement

Pour souligner son 10e anniversaire, la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS) honorera cinq personnalités et organismes pour leur engagement ou leurs réalisations.

L'organisme a annoncé les finalistes pour les cinq prix qu’il décernera au cours d'une cérémonie, samedi, à Regina.

Catégorie 1 —Organisme saskatchewanais francophone ayant contribué à l’avancement social et professionnel des Africains dans la province :

Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan

L’Assemblée communautaire fransaskoise de Gravelbourg

Le Réseau santé en français de la Saskatchewan

Catégorie 2 — Personne d’origine africaine francophone qui s’est distinguée dans ses fonctions au sein de la communauté fransaskoise :

Georgette Kasongo

Jean de Dieu Ndayahundwa

Omayra Issa

Catégorie 3 —Artiste ayant le mieux performé, incluant le sport :

Kaya Free

Carol Lafayette-Boyd

Fatuma Tshiswaka

Catégorie 4 — Jeune de moins de 18 ans qui s’est distingué à l'échelle de la province :

Malika Yoh

Parfait Shimwe

Silowe Kumbu

Catégorie 5 — Bénévole s’étant fait remarquer à travers son dévouement pour la CAFS :

Roger Gauthier

Marie Jeanne Will

Yvonne Muhabwampundu

Une cérémonie riche en activités culturelles

La cérémonie se tiendra au Bistro Carrefour des plaines, au 3850 rue Hilsdale, à Regina, à partir de 14 h.

Elle aura un grand nombre d'activités culturelles, notamment des chants, des danses et des expositions artistiques.

Des lectures publiques souligneront le Mois de l'histoire des Noirs.

Des activités sont aussi prévues pour les enfants, dont des ateliers de musique et de dessin.

Pour les jeunes de moins de 18 ans, l’entrée est gratuite.

L'organisme prévoit aussi un autobus pour le transport des participants entre Saskatoon et Regina.

La CAFS est une association à but non lucratif qui a notamment pour mission l’intégration des Africains francophones et la promotion de leur culture.