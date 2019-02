Revitalisation du centre-ville de Magog : un contrat de 12,1 M$ octroyé

Un autre pas en vue de la revitalisation du centre-ville de Magog a été effectué lundi soir. Les élus ont octroyé un contrat de 12,1 millions de dollars à l'entrepreneur général Germain Lapalme & fils inc.

Attendu depuis des années, le projet initial a dû être modifié afin de diminuer les coûts du chantier désormais estimés à 22,4 millions de dollars. Un nouvel appel d'offres avait donc été lancé puisque les soumissions reçues pour le premier appel étaient trop élevées.

« Nous sommes heureux de pouvoir aller de l’avant, et ce, en respectant l’enveloppe budgétaire établie. Le travail qui a été fait dans les derniers mois pour revoir certains aspects du projet porte fruit et nous sommes convaincus que toutes les personnes impliquées sauront concrétiser ce centre-ville dont nous rêvons depuis si longtemps et dont nous pourrons être fiers », a souligné la mairesse de la Ville de Magog, Vicki-May Hamm.

Cette dernière s’est également réjouie que l’un des plus importants contrats à ce jour soit octroyé à une entreprise de Magog.

Les travaux devraient commencer dès le mois prochain.

Les citoyens pourront se tenir au courant de l'évolution des travaux en consultant le site internet centrevillemagog.ca (Nouvelle fenêtre) .

Représentant un budget total de 22,4 millions de dollars, le projet de revitalisation du centre-ville comprend : la réfection complète des infrastructures souterraines et des aménagements de surface de la rue Principale Ouest, de la rue Merry Nord à la rue Sherbrooke;

l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication;

le déplacement d’une conduite de gaz;

la réfection du passage piétonnier vers le Bras-de-rivière et de la rue de la Grosse-Pomme;

le remplacement du mur de soutènement sur la rue Merry.

La première phase de travaux devrait se terminer à la fin de l’année 2019 et l’ensemble des travaux sera terminé avant l’été 2020.