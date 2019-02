Les glaces retiennent l'Apollo au quai de Matane

Un imposant corridor de glace s'amène vers le quai de Matane en raison de la force des vents.

La gestionnaire nationale par intérim du programme de déglaçage et des opérations arctiques de la Garde côtière canadienne, Isabelle Pelchat, mentionne que les glaces seront de plus en plus épaisses, mardi. Présentement, on voit une belle bande de glace à plus ou moins cinq miles de la côte , dit-elle.

Une fois passée cette bande de glace, Mme Pelchat explique qu'il est plus facile de naviguer et se rendre à destination Par la suite, c'est très facile pour se rendre sur la Côte-Nord entre autres , précise-t-elle.

Le brise-glace Des Groseilliers se trouve travaillera au quai de Matane, mardi matin.

Des traversées pourraient avoir lieu mardi après-midi.

