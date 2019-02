La Ville de Val-d’Or songe à permettre l’élevage d’abeilles

Une demande avait été déposée par les représentants de la mine Goldex pour l’installation d’une ruche sur le terrain de la mine. Il y avait un risque que les abeilles quittent la ruche en essaim [pour coloniser un autre secteur] , explique M. Corbeil.

La proximité avec la route 117 et les vibrations occasionnées par l’exploitation de la mine auraient pu occasionner une telle situation, selon les élus.

On pense que ce n’était pas l’endroit le plus approprié pour le faire , précise M. Corbeil.