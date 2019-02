Risque de pluie verglaçante dans le Sud de l'Ontario

L'hiver n'a pas dit son dernier mot. De la pluie verglaçante est attendue un peu partout dans le Sud de la province, mercredi, de Windsor à Kingston en passant par Toronto et Hamilton, indique Environnement Canada.

Après un peu de neige mercredi matin, les précipitations doivent se transformer en pluie verglaçante en après-midi ou en soirée, selon les régions.

Cette pluie verglaçante ou bruine verglaçante devrait à son tour se changer en bruine ou en pluie passagère plus tard en après-midi, mercredi, dans le Sud-Ouest ou dans la nuit de mercredi à jeudi ailleurs dans le Sud de la province.

Plus à l'est dans la région de Kingston, la pluie verglaçante devrait cesser jeudi matin. Entretemps, Environnement Canada prévoit par ailleurs quelques centimètres de neige et de grésil dans ce secteur.