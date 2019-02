Le monde de la mode perd Karl Lagerfeld

La maison de haute couture Chanel a confirmé mardi matin la disparition de celui qui était son directeur artistique depuis 36 ans, déplorant la perte d'une « star planétaire de la mode ».

Celui que l'on surnommait le « Kaiser » ou « King Karl » dans le domaine de la haute couture était né à Hambourg entre 1933 et 1935, selon les estimations de la presse, à qui il n'a jamais révélé sa véritable date de naissance qu'il affirmait ne pas connaître.

Il serait mort à l'âge de 85 ans, selon les médias européens.

Personnage excentrique et flamboyant, Karl Lagerfeld avait fait ses débuts en France chez Balmain puis chez Patou et Chloé, avant d'occuper en Italie le direction artistique de la griffe Fendi en 1965 et plus tard la prestigieuse maison Chanel, en 1983, qu'il n'a plus quittée par la suite.

