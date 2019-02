Ces visages que cache la crise en Haïti

Des manifestants, à Port-au-Prince, en train de jeter des pierres. Les policiers qui répliquent en lançant du gaz lacrymogène. Grâce à ces images, on s'intéresse tout à coup à la « crise en Haïti ». Mais derrière ces protestations et ces violences se cache quelque chose de beaucoup plus frappant. Le quotidien de milliers d'Haïtiens, marqué par le manque et l'incertitude.