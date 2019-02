DeBrincat essouffle les Sénateurs

Alex DeBrincat a récolté trois buts et deux passes alors que les Blackhawks de Chicago ont eu raison des Sénateurs d'Ottawa 8-7, lundi, en Illinois.

DeBrincat a réussi les deux premiers filets à 1:13 d'intervalle, au premier vingt. Il a aussi marqué en deuxième période son 32e but de la saison.

Le hockeyeur de 21 ans en est déjà à quatre tours du chapeau dans la Ligue nationale.

Patrick Kane et Dylan Strome ont ajouté un but et deux passes chacun.

Kane a récolté au moins un point à chacun de ses 18 derniers matchs - il totalise 14 buts et 26 passes durant la séquence.

Brandon Saad, Jonathan Toews et Gustav Forsling ont complété pour les Hawks, qui ont une fiche de 9-2 depuis le 20 janvier. Cette belle tenue a rapproché le club à un seul point de la dernière place qui donne accès aux séries dans l'Ouest.

Thomas Chabot et Colin White ont inscrit des doublés pour les Sénateurs, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

Bobby Ryan, Mark Stone et Rudolf Balcers ont aussi trouvé le fond du filet.

Les deux gardiens partants ont eu la vie dure. Celui des visiteurs, Anders Nilsson, a été chassé après avoir donné quatre buts sur huit tirs. Collin Delia a peiné autant sinon plus, accordant trois buts sur sept tirs.

Par la suite, Craig Anderson et Cam Ward ont effectué 26 et 24 arrêts, respectivement.