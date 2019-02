La crise politique menace la sécurité alimentaire en Haïti

La crise politique que vit Haïti depuis plus d'une semaine a des répercussions sur la sécurité alimentaire de la population.

Dans son reportage, notre envoyé spécial Philippe Leblanc décrit un quotidien de plus en plus difficile pour beaucoup d'Haïtiens, qui gagnent moins de 2 $ par jour et qui peinent à trouver de quoi manger pour leurs enfants.

C’est le cas de Micheline Mertellus, qui a pu travailler lundi pour la première fois depuis dix jours. Mais personne ne vient acheter ses médicaments.

Son repas coûte 50 % plus cher depuis le début des manifestations. Elle l’a acheté à crédit.