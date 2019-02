Des États américains contestent en cour l'urgence nationale décrétée par Trump

La poursuite a été déposée à la Cour de district Nord de la Californie trois jours après que le président américain eut invoqué ces pouvoirs exceptionnels pour obtenir les fonds nécessaires à la réalisation de la promesse phare de son administration.

Dans une déclaration publiée lundi, le procureur général de la Californie, Xavier Becerra, affirme que les 16 États estiment que Donald Trump a violé la constitution américaine en invoquant ces pouvoirs d'urgence.

En plus de la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, Hawaï, l'Illinois, le Maine, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, l'État de New York, l'Oregon et la Virginie prennent part à cette démarche judiciaire.

Ce n'est pas la première fois que la Californie conteste une mesure du président en justice : le procureur général Becerra a intenté au moins 45 poursuites contre l'administration Trump.

Plus de détails à venir.

Avec des informations de Reuters et Associated Press