Le Mois de l'histoire des Noirs célébré en grand à Iqaluit

Des 7000 habitants à Iqaluit selon les données du recensement de 2016, 490 sont immigrants, dont 120 sont d'origine africaine.

Goump Djalogue et sa petite famille sont arrivés du Québec à Iqaluit un jour de septembre avec l’idée, comme bien d’autres, de repartir après un an ou deux.

Mais malgré le froid, le Togolais d’origine affirme sans équivoque que sa famille est bien au Nunavut.

Quand on a vu les gens avec les amautis avec les bébés là-dedans, c’était vraiment un retour comme ce qu’on avait chez nous. Comment nos mamans nous portaient au dos et c’était le même sentiment et quand tu discutes les conceptions de la vie, il y a des similitudes. Goump Djalogue

Les similitudes culturelles, Goump Djalogue les attribue aux valeurs de la famille élargie, celle d’avoir ses proches, parents ou grands-parents, vivre sous un même toit.

« Les gens sont très courtois ici et très vite on a appris les petites choses, ce qu’il faut faire, et on s’est adaptés. On vous apprend à vivre ici en fait », affirme M. Djalogue.

Célébration de l’Ubuntu

L’organisateur de longue date, Kabelo Mokoena, affirme qu’il souhaite par l'événement Ubuntu célébrer ce qui unit les Iqaluitois.

Ubuntu, c’est l’humanité, qui veut dire, je suis parce que tu es. Nous célébrons les uns les autres, nous célébrons cette force qui nous unit comme race humaine. Kabelo Mokoena, organisateur

La musique est à l’honneur lors de ce rassemblement, les tambours soutenant les voix des enfants qui chantent en inuktitut.

L’enseignante de musique Mary Piercey admet que plus de 85 % de ses élèves sont Inuits, mais qu'Iqaluit est une ville de plus en plus multiculturelle.

« Ce sont dans des moments comme celui-ci que l’on peut célébrer la diversité et utiliser la musique pour faire un pont, pour en apprendre sur d’autres cultures et faire quelque chose ensemble. »

Le conseiller municipal Kuthula Matshazi abonde dans le même sens.

« Quand on se croisera le lendemain, il faudra comprendre que nous sommes une famille en tant que race humaine, que nous sommes plus forts ensemble et voulons tous des familles et une communauté en santé. Nos valeurs sont toutes celles d’être de bonnes personnes », indique-t-il.