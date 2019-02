Manifestation de camionneurs au centre-ville d'Ottawa, mardi : prévoyez des retards

La patience sera de mise pour de nombreux automobilistes au centre-ville d'Ottawa, mardi matin, puisque des dizaines de camionneurs vont forcer la fermeture de la rue Wellington devant le parlement entre les rues Kent et Elgin.

Dès 8 h, mardi, jusqu'à mercredi en fin d'après-midi, des camionneurs vont faire entendre leur mécontentement au premier ministre du Canada Justin Trudeau en actionnant tous en même temps leurs Klaxons.

Le « tintamarre » est l'oeuvre de camionneurs propipeline « United We Roll » qui ont quitté Red Deer, en Alberta, jeudi dernier, pour un périple de plusieurs jours dont la destination finale est Ottawa.

Les camionneurs s'opposent à la taxe carbone, au Pacte mondial sur les migrations et au projet de loi C-69 qui veut revoir la manière dont sont approuvés les projets énergétiques par le gouvernement fédéral. Ils réclament également la construction de nouveaux pipelines.

Impact sur les transports

La manifestation ambulante aura des conséquences considérables sur la circulation de la rue Wellington et sur les rues environnantes. Pour éviter le convoi de camions, OC Transpo et la Société de transport de l'Outaouais (STO) dévieront plusieurs trajets d'autobus.

Les autobus de la Société de transport de l'Outaouais ne desserviront pas les arrêts du centre-ville, entre 8 h30 et 15 h, lors de la manifestation. Les débarquements se feront aux arrêts Wellington/Lyon et Rideau/Waller, en direction Ottawa. Seuls les arrêts temporaires de la rue Rideau près du supermarché Métro et à la Cour Suprême seront desservis en direction Gatineau.

Le service d'autobus d'OC Transpo, le long de la rue Wellington, sera déplacé vers la rue Queen, mardi et mercredi. Le circuit 12 débutera son service à partir de Metcalfe et Queen.

Présence policière

Le Service de police d'Ottawa (SPO) et le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) promettent d'être bien présents, lors de la manifestation. « Il y aura une équipe de policiers qui va assurer la fluidité de la circulation.

Le spoliciers seront présents aux abords des ponts provinciaux et dans les routes avoisinantes », a expliqué Renée-Anne St-Amant de la police de Gatineau.