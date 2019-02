« En premier lieu, je m'élève contre ce que les États-Unis ont fait. Ce genre d'acte politiquement motivé n'est pas acceptable », dit-il dans l'interview accordée à la BBC.

Sa fille a été arrêtée le 1er décembre dans l'aéroport de Vancouver à la demande des États-Unis.

Libérée sous caution avec obligation de rester au Canada, elle a été inculpée notamment pour fraude bancaire et électronique visant à contourner les sanctions contre l'Iran et fait l'objet d'une procédure d'extradition vers les États-Unis.

Sa prochaine comparution en justice est fixée au 6 mars.

« Les États-Unis ne pourront d'aucune manière nous écraser », poursuit le fondateur de Huawei dans l'interview, la première donnée à une télévision internationale depuis l'arrestation de sa fille, précise la BBC.

« Si les lumières s'éteignent à l'Ouest, l'Est brillera encore, ajoute le fondateur de Huawei. Et si le Nord s'assombrit, il y a toujours le Sud. L'Amérique ne représente pas le monde. L'Amérique ne représente qu'une partie du monde. »

Le monde ne peut pas nous quitter, parce que nous sommes plus avancés. Même s'ils persuadent d'autres pays de ne pas utiliser temporairement [les services de Huawei], nous pouvons toujours réduire nos effectifs et devenir plus petits.

Ren Zhengfei