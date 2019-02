Portes et fenêtres Fusion embauchera les anciens travailleurs de Fenêtres Réjean Tremblay

On n’a pas acheté les actifs de Réjean Tremblay. On a embauché les employés. On a engagé leur savoir-faire , affirme Philippe Lebel de Portes et fenêtres Fusion.

La nouvelle usine s'installera à Desbiens dans les anciens locaux de Miro, dans la zone du parc industriel. Elle devrait ouvrir ses portes d'ici le 15 mars.

La nouvelle ravit le maire de Desbiens, Nicolas Martel, qui croit que l'entreprise sera bénéfique pour sa ville.

C'est sûr que ça va apporter de l'eau au moulin dans la communauté et également de nouveaux travailleurs. Donc je crois que l'année 2019 commence sur le bon pied. Nicolas Martel, maire de Desbiens

En plus de l'usine de Desbiens, l'entreprise a un point de vente à Chicoutimi et à Alma.

