L’histoire méconnue des Afro-Canadiens

Comme beaucoup d’autres personnes, j’ai toujours pensé que les Noirs étaient des immigrants récents au Canada , raconte l’historien.

Originaire du Sénégal, Amadou Ba est arrivé au Canada en 2009. Lorsqu’il commence ses recherches, il est surpris d’apprendre que l’arrivée des premiers Noirs au pays remonte au début de l’exploration française.

L’historien constate également que l’esclavage est pratiqué en Nouvelle-France, puis par les Britanniques au cours du 17e et 18e siècle, jusqu’à son abolition par la Couronne en 1833.

À cette époque, les Afro-Canadiens étaient considérés comme des biens meubles que l’on pouvait vendre. Mais Amadou Ba déplore que cette histoire soit aujourd’hui méconnue du grand public.

On veut faire croire que l’esclavage c’est un phénomène américain et que ça n’a pas existé ici , explique-t-il.

Aurélie Lacassagne, professeure de sciences politiques, abonde dans le même sens.

Quand on parle des Noirs au Canada, on pense aux loyalistes qui sont arrivés au 19e siècle, aux esclaves [qui viennent des États-Unis] et au chemin de fer.

Aurélie Lacassagne, professeure de sciences politiques