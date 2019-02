L’Association franco-yukonnaise primée pour son travail de mémoire

Le projet, créé à l’occasion des 150 ans du Canada, retrace l'histoire des francophones d'hier à aujourd’hui à travers 21 poupées représentant des Yukonnais francophones qui ont marqué le territoire.

« Beaucoup de personnes qui sont venues à nos expo-discussions étaient intéressées de voir à quel point les francophones avaient été importants sur certaines parties de développement de ce que le Yukon est aujourd'hui », rappelle Audrey Percheron, la coordonnatrice du projet à l’AFY.

Ce prix est une belle façon de mettre en valeur l’esprit communautaire franco-yukonnais. Audrey Percheron, coordonnatrice du projet à l’AFY.

L’artiste à la tête des ateliers de confection, la Franco-Yukonnaise Cécile Girard, est très émue de cette récompense. « Ce projet a été emballant et nourrissant du début à la fin! », dit-elle. La créatrice de poupées professionnelles a aidé 19 Yukonnaises bénévoles à confectionner les figurines en matériaux recyclés.

Ce qui, à l'origine, était une exploration de la francophonie au Yukon, est presque devenu une quête identitaire. Cécile Girard, artiste poupetière.

La présidente de l'AFY, Jeanne Beaudoin, a récupéré le prix Héritage du Yukon avec la poupée qui la représente. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

À travers des ateliers, les participantes ont fait beaucoup de recherches sur leur personnage, tout en tissant des liens entre elles. « Le fil et les aiguilles sont des objets si simples, mais ils aident à la rencontre, ce sont des choses que l’on fait moins », regrette-t-elle. « Ce projet a permis de se réapproprier ce type de rencontres. »

Sur le chemin de l’école

Après la confection, l’exposition et les discussions autour des poupées, le projet a été adapté à un public scolaire. De février à mai, des ateliers ludiques et pédagogiques sont proposés en association avec la société d’histoire du Lac-St-Jean et l’Odyssée des bâtisseurs. « On apporte l’histoire de ces personnages, de la maternelle à la 12e année, dans toutes les écoles qui offrent le Français », explique Audrey Percheron.

Toutes les poupées ont été confectionnées avec du tissu et des matériaux recyclés. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

L'aventure ne s'arrêtera toutefois pas là, puisqu'après les écoles, l’AFY espère faire voyager les poupées dans toutes les communautés yukonnaises et à travers le pays.