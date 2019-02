La Distillerie du Fjord à la conquête du globe

Le tout se prépare alors que le gin Km 12 vient tout juste de remporter une médaille d'or lors du concours des distillateurs artisanaux du Canada, une distinction qui réjouit les entrepreneurs.

La Distillerie du Fjord Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

En 2018, la distillerie avait concocté 40 000 bouteilles de Km 12. Cette année, la famille Bouchard compte en produire 80 000.

On était encore en rupture complète à la fin du mois de janvier, explique l’un des propriétaires de la Distillerie du Fjord, Serge Bouchard. Là, on est dans une quarantaine de SAQ. La semaine prochaine, on devrait pouvoir doubler le nombre de SAQ. On voit que la demande est encore là. Nous, c'est un devoir qu'on va se faire de fournir tout le Québec.

Serge Bouchard de la Distillerie du Fjord Photo : Radio-Canada

Le Québec pourrait d’ailleurs être fourni en nouveaux spiritueux inspirés de la forêt boréale; les Bouchard travaillent actuellement sur deux produits qui devraient sortir sous peu.

Bientôt sur les tablettes du Japon, de l’Écosse et de la France?

Alors que la famille Bouchard s'active à charmer le Québec, elle est aussi en opération séduction outre-mer.

Le directeur général de la compagnie, Jean-Philippe Bouchard, s'est rendu en France, en Écosse et se trouve actuellement au Japon pour faire découvrir les saveurs d'ici à l'étranger.

La Distillerie du Fjord Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

C'est des processus qui prennent un, deux, trois ans même, donc il faut choisir les bons endroits, s'assurer que notre gin avec l'image de la forêt du Saguenay-Lac-Saint-Jean va être à la bonne place et va être apprécié par les amateurs et les passionnés de gin en dehors du Québec , poursuit Serge Bouchard.

Les voyages d’affaires semblent porter leurs fruits jusqu’à maintenant.