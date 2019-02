Les urgences de Lanaudière et de la Montérégie débordent systématiquement

Les urgences des hôpitaux des régions en périphérie de Montréal, en particulier Lanaudière et la Montérégie, ont presque systématiquement les plus hauts taux d'occupation de la province, selon des données du ministère québécois de la Santé et des Services sociaux que Radio-Canada a obtenues en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics.