Olivier Primeau frappe fort et présentera Cardi B et Snoop Dogg à son festival Metro Metro

Le propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet et auteur du livre Parce que mon père est riche, Olivier Primeau, mise sur des gros canons pour son premier festival Metro Metro. Cardi B, Snoop Dogg, Sean Paul et Ludacris, entre autres, ont été confirmés dans la programmation du nouvel événement.

Avec la venue de Cardi B, Olivier Primeau peut se vanter de pouvoir présenter celle qui est devenue la première femme à remporter le Grammy du meilleur album rap de l'année. En plus d'être actuellement ultra populaire pour sa musique, la chanteuse et rappeuse est également connue pour ses démêlés avec la justice, mais aussi pour sa conscience politique, très présente dans ses publications sur les réseaux sociaux.

Entre autres connu pour sa capacité à attirer plusieurs grands noms des scènes électro et hip-hop à son club – outre Sean Paul et David Guetta, Paris Hilton et l’influenceuse Kylie Jenner ont particulièrement attiré les foules à Pointe-Calumet – Olivier Primeau et son organisation présentent une programmation qui plaira autant aux éternels nostalgiques (Snoop Dogg, Ludacris, Sean Paul) qu’aux fins connaisseurs de la scène actuelle (Future, Rich The Kid, ASAP Ferg, Tyga, Juice Wrld).

Une place de choix pour le hip-hop québécois

Le hip-hop québécois sera aussi mis en valeur, notamment avec la prestation de ceux qui ont gagné le tout premier Félix remis pour l'album de l'année – hip-hop lors du gala de l’ADISQ en 2017, Alaclair Ensemble.

Alaclair Ensemble Photo : Gracieuseté / Jerry Pigeon

Rymz, White-B, MB, Lost, Tizzo se joindront à la délégation québécoise de l’événement.

Sélectionnés pour participer aux 23es Francouvertes, Kirouak & Kodakludo ainsi que O.G.B. se produiront eux aussi au Metro Metro.

Les billets pour l’événement, qui aura lieu les 18 et 19 mai à l’esplanade du Parc olympique de Montréal, seront en vente le jeudi 21 février à midi.