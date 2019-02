Une commission d'enquête réclamée sur les prêtres pédophiles au Québec

Un texte de Catherine Kovacs

France Bédard affirme s'être fait violer par un prêtre en 1965 lorsqu’elle avait 17 ans. Cela s'est passé l'été, alors qu'elle travaillait dans un presbytère dans la région de Québec.

France Bédard Photo : Radio-Canada

« Je devais éteindre les lumières le soir; j'ai voulu éteindre celle dans la chambre du vicaire; il m'a agrippé le bras, m'a forcé sur son lit, raconte-t-elle. Je lui disais "non, non, je suis mineure". Il m'a dit "c'est à soir que tu vas connaître c'est quoi un homme". »

Peu de temps après, elle tombe enceinte et donne son enfant en adoption. C'est la honte.

« Je ne voulais pas que ça se sache, je me sentais coupable, explique-t-elle. Je voulais sauver le prêtre, je l'ai fait pêcher. Il fallait que lui continue sa vie et que moi, je m'arrange. C'est comme ça les victimes, on a honte et on a peur. »

Plusieurs années plus tard, elle se rend à Québec pour rencontrer le cardinal Marc Ouellette. « Il a refusé de me voir. Je me suis sentie hautement trahie », précise-t-elle.

France Bédard a poursuivi son agresseur au criminel, mais il est mort 12 jours avant le procès.

En 2008, elle a fondé une association pour venir en aide aux victimes de prêtres et sera à l'écoute de gens blessés jusqu’en 2017. « J'avais trois fois plus d'hommes que de femmes, j'en ai entendu des centaines », raconte Mme Bédard.

Des recours collectifs

L'avocat Alain Arsenault défend des victimes de prêtres. Il souligne qu'encore aujourd'hui, des hommes de 75 ans et plus se présentent à son bureau.

L'avocat Alain Arsenault défend des victimes de prêtres. Photo : Radio-Canada

Ils me disent : vous êtes la première personne à qui j'en parle. Ma femme n'est pas au courant. Alain Arsenault, avocat

Des hommes qui ont gardé le secret. Ils se sont fait agresser par des prêtres alors qu'ils étaient enfants. Ça se passait bien souvent dans des institutions dirigées par des ecclésiastiques.

En 2013, Alain Arsenault a gagné le recours collectif contre les frères de Sainte-Croix; une entente hors cour de plus de 15 millions de dollars pour 206 victimes.

Ce n'est pas la seule congrégation fautive, affirme-t-il. Il y a eu des recours également contre les Clercs de Saint-Viateur.

Les frères Oblats sont sur la liste et, tout récemment, un recours collectif a été déposé contre les frères du Sacré-Cœur à Granby.

Délai de prescription à revoir

« J'espère que les gens ne sont pas naïfs. Encore aujourd'hui, il y a des religieux qui abusent d'enfants, estime Alain Arsenault. Présentement, j'ai 536 victimes et ça implique 100 prêtres. Avec la firme Kugler Kandestin, on a 800 victimes en tout et ce n'est que la pointe de l'iceberg. »

Pour une personne qui dénonce, neuf se taisent. Alain Arsenault

Me Arsenault plaide pour une commission d'enquête, même si ce sera douloureux. « Les gens vont être capables de s'exprimer et on va voir l'ampleur du phénomène », selon l’avocat.

Alain Arsenault juge qu’il faut aussi s'attaquer au délai de prescription au civil selon lequel les victimes peuvent poursuivre leur agresseur au Québec. Présentement, ce délai est de 30 ans.

Souvent, les victimes attendent 40, 50 et même 60 ans pour dénoncer la personne qui les a agressées. Il est alors trop tard pour entamer une poursuite. Le gouvernement caquiste a promis d'étudier cette situation.

« Ce sont des prédateurs »

Sébastien Richard est une victime des frères de Sainte-Croix. C'est lui qui a été le porte-parole du recours collectif, déposé le 23 mars 2009. Il s'est fait agresser par le même prêtre à trois reprises alors qu'il n'avait que 14 ans. Il étudiait au Collège Notre-Dame à Montréal.

Sébastien Richard est l'une victime des frères de Sainte-Croix. Photo : Radio-Canada

« J'étais en retard dans mes études, le frère Claude Hurtubise s'est offert pour me donner des cours dans sa chambre », raconte-t-il.

« C'était d'abord des attouchements. La deuxième fois, il a mis ses mains dans mon pantalon pour atteindre mon pénis. La troisième fois, il avait éjaculé dans son pantalon alors que mes mains s'y trouvaient. »

Tout cet épisode est relaté dans le livre qu'il a écrit en 2015: Religieux et pédophiles.

« Ce sont des prédateurs, précise-t-il. Ces gens-là réussissent à voir ceux qui sont en mal d'affection. » Le prêtre ne s'est jamais excusé pour ses gestes et a tout nié en cour. Par la suite, il a été envoyé un certain moment au Rwanda.

Sébastien Richard demande lui aussi la tenue d'une commission d'enquête. « Si on veut avoir un portrait complet de la situation, on ne peut passer à côté d'une commission d'enquête, estime-t-il. On y est, on est rendu là. Ça fait longtemps qu'on est rendu là. »