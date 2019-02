Des pêcheurs doivent déplacer leurs cabanes à Bécancour

La Sécurité civile demande donc à celles et à ceux qui ont une cabane entre la fissure et la voie maritime de la déplacer le plus tôt possible.

Directeur de la Sécurité civile en Mauricie et au Centre-du-Québec, Sébastien Doire explique que la glace pourrait se détacher et entraîner avec elle les personnes ou les biens qui se trouvent dessus.

Il ajoute que la Garde côtière canadienne devrait briser cette partie de glace avec un aéroglisseur plus tard cette semaine, lorsqu'il fera sufisamment chaud.

M. Doire précise cependant que les cabanes situées entre la fissure et la terre ferme n'ont pas à être déplacées pour l'instant.