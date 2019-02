30 ans de tramway à Grenoble : les ambitions du maire Piolle

Éric Piolle est devenu en 2014 le premier écologiste élu à la tête d'une ville de plus de 100 000 habitants en France. Le maire de Grenoble n'a pas tardé à imposer sa nouvelle vision de la mobilité en favorisant les transports collectifs et actifs au grand dam de ses détracteurs. Nous sommes allés voir comment sont reçues ses initiatives écologistes.

Le projet de mobilité durable baptisé « Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole » mis de l'avant par le maire Piolle vise à rendre le centre-ville plus accessible et y améliorer la qualité de vie.

En 2017, l’administration a choisi de limiter la vitesse à 30 km/h dans 80 % des rues de Grenoble.

L’année suivante, une zone à circulation limitée voyait le jour au centre-ville. Les propriétaires de voitures doivent maintenant se doter de vignettes spéciales selon l’âge et le modèle de leur véhicule.

Les jours de smog, les autos les plus polluantes ne peuvent entrer en ville sous peine de recevoir une contravention.

Un cycliste sur une piste cyclable, en bordure de la route Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Des commerçants mécontents

Le projet soulève toutefois la controverse depuis ses débuts, il y a deux ans.

Des commerçants affirment notamment que le centre-ville de Grenoble est moins fréquenté depuis que la mairie multiplie les chantiers pour favoriser les déplacements à pied ou à vélo.

Le restaurateur Marwan Hammadi soutient que le chiffre d'affaires de son commerce a chuté.

Les temps sont durs pour plusieurs commerçants à Grenoble. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

« C'est vrai qu'il abuse le maire », lance Marwan Hammadi derrière le comptoir de son petit casse-croûte du centre-ville de Grenoble.

Il assure ne pas être contre le développement du réseau de tramway, qui s’étend maintenant sur plus de quarante kilomètres au sein de l’agglomération grenobloise.

Mais pour ce qui est du vaste plan de mobilité durable d’Éric Piolle, il ne mâche pas ses mots :« Assez, c’est assez! »

Là, on voit un peu d’égoïsme. Il pense beaucoup à son projet, mais pas au reste! Marwan Hammadi, restaurateur au centre-ville de Grenoble

Incapable de se payer un employé, Marwan Hammadi dit travailler seul, six jours sur sept.

Une ville moderne

Pour Éric Piolle, l’auto solo doit céder de la place aux transports collectifs et actifs dans les villes modernes et Grenoble en fait partie.

Le maire de Grenoble, Éric Piolle Photo : Radio-Canada

« Les villes s’adaptent aux enjeux du 21e siècle, explique-t-il. Elles ont été conçues après la guerre pour le ‘"tout voiture" et petit à petit, elles grignotent de l’espace public et de la qualité de vie. »

Une multitude de chantiers sont en cours pour aménager des pistes cyclables et de nouvelles places piétonnes. La création de sens uniques vise aussi à donner plus d’espace aux marcheurs et cyclistes.

Des efforts de verdissement et des ajouts de mobilier urbain complètent le projet.

Je suis un optimiste. Nous pouvons y arriver ensemble. Éric Piolle, maire de Grenoble

Des travaux dans la ville de Grenoble Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

L’auto « traquée »?

La situation fait bondir le vice-président de l’Automobile Club de Grenoble, Alain Freyssinet.

Selon lui, la voiture est désormais « traquée » par l’administration Piolle et les automobilistes ont raison de déserter le centre-ville, car ils ne sont plus les bienvenus.

Un passage piéton à Grenoble Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Alain Freyssinet dénonce la disparition des espaces de stationnement au centre-ville avec l’expansion du réseau de tramway et la création de nouveaux aménagements pour favoriser les déplacements à pied et à vélo.

À un an des prochaines élections municipales en France, il prévient Éric Piolle que la voix des automobilistes se fera entendre.

On le voit avec le mouvement des gilets jaunes, la voiture est devenue un sujet principal, un sujet d’intérêt général. Je pense qu’ils seront obligés d’en tenir compte. Alain Freyssinet, vice-président de l'Automobile Club de Grenoble

Un « moment d'efforts »

Le président du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC), Yann Mongaburu, est bien conscient de l’impact des chantiers sur les commerçants et les Grenoblois.

« Toute phase de travaux représente un moment d’efforts », concède-t-il.

Un tramway dans le centre-ville de Grenoble Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Il se dit cependant convaincu qu’une fois le réaménagement complété d'ici 2020, le centre-ville sera beaucoup plus invitant pour les touristes et les résidents.

Ces travaux-là, ils ont pour vocation, et nous en avons la conviction, de permettre au centre-ville de battre plus fort demain. Yann Mongaburu, Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC)

Yann Mongaburu croit que « l’urgence climatique » commande une action robuste des villes pour favoriser la mobilité durable et réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

« La vraie question c’est le compte à rebours climatique, dit-il. Ça ne se joue pas ailleurs, ça se joue dans chacune de nos villes et il faut du courage pour être à la hauteur. »

Des faillites annoncées?

De son côté, Marwan Hammadi prévient que l’absence d’un programme de compensation municipal pour la durée des chantiers commence à peser lourd.

L’organisation d’événements ponctuels par l’administration Piolle pour attirer la population en ville n’aurait pas permis de pallier la baisse de ses ventes.

La ville de Grenoble en France Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Il ne doute pas de la volonté de la mairie à changer les choses pour le mieux, mais il se demande s’il tiendra le coup encore longtemps.

« Je peux y croire, mais attendre… Si on a moins d’activité, combien de temps? »

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble affirme pour sa part dans son bilan de 2018 que le chiffre d'affaires des commerces de détail grenoblois a bel et bien reculé de 0,8 % l'an dernier, mais un repli de 0,2 % a aussi été enregistré à l'échelle de la France.

La baisse de la confiance des ménages continue de plomber les ventes dans les commerces de proximité.

Difficile pour l'instant d'affirmer si la hausse de pouvoir d'achat attendue avec les baisses de cotisations annoncées par le gouvernement Macron permettra d'inverser la tendance en 2019.