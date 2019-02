Haïti : les huit infirmières canadiennes espèrent quitter le pays lundi

Un groupe de huit infirmières canadiennes parties en volontariat à Haïti est coincé dans une petite ville à cause des protestations qui sévissent dans le pays et leur ont coupé l'accès à l'aéroport de Port-au-Prince. Elles espèrent rentrer ce lundi, après avoir eu recours à la location d'un hélicoptère privé grâce à une campagne de sociofinancement.

Le groupe s'est retrouvé coincé à Grand-Goâve, à environ 60 kilomètres de la capitale, quand les premières émeutes ont éclaté à Port-au-Prince. Elles affirment avoir pu quitter la ville côtière grâce à une campagne de sociofinancement. L'hélicoptère loué les a portées jusqu'à l'aéroport de la capitale lundi matin.

Nous croisons les doigts , a commenté Tracey Hotta, une des huit infirmières, à CBC News. Le petit groupe devrait prendre un vol d’Air Canada à destination de Montréal. Les infirmières devraient ensuite pouvoir embarquer dans un avion vers Toronto. Nous espérons vivement que nous pourrons rentrer chez nous ce soir pour le jour de la Famille.

Le groupe de huit infirmières avait disposé un drapeau du Canada pour permettre à l'hélicoptère qui les a récupérées de mieux les repérer Photo : Tracey Hotta

Jour de la Famille La journée de la famille est un congé célébré ce lundi 18 février en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. Un jour férié est également observé cette journée-là par le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, mais porte un autre nom.

Près de 20 000 $ en deux jours

Le groupe d’infirmière a mis sur pied une collecte de fonds sur le site GoFundMe pour financer leur évacuation en hélicoptère vers l’aéroport. En l’espace de deux jours, l’objectif de 9000 $ a été largement dépassé pour atteindre 20 000 $.

Les infirmières ont décidé de faire un don des fonds supplémentaires à Hope Grows Haïti, une organisation caritative basée en Ontario qui vise à aider les enfants orphelins et abandonnés du pays et auprès de laquelle les infirmières travaillaient en tant que bénévoles.

Mme Hotta évoque une situation sur place très difficile, sans accès aux médias et avec une obligation de rationnement de l’eau, de la nourriture et des médicaments.

Nous sommes épuisées émotionnellement Tracey Hotta, infirmière bénévole en Haïti

Si nous ne partons pas aujourd’hui, je ne sais pas ce que deviendra notre état d’esprit , a-t-elle confié.

Communication d'urgence avec le Canada

Stephanie Gibb est la sœur de Mme Hotta. Depuis le début des émeutes, elle attend impatiemment son retour. Chaque jour qui passe devient plus difficile. Aujourd’hui est le jour de la Famille et ça rend cela encore plus dur , a-t-elle déclaré en entrevue avec Radio-Canada.

On est déjà tous prêts à se rendre à l’aéroport pour l’accueillir , affirme Mme Gibb.

Selon elle, c’est aussi le manque de communication avec l’ambassade du Canada en Haïti, fermée depuis une semaine, qui rend la situation encore plus dure à vivre. J’espère qu’ils [l’ambassade du Canada et Haïti] vont revoir leurs procédés pour nos missions et nos forces là-bas, et faire en sorte que ça n’arrive plus , souhaite Mme Gibb.

De son côté, Affaires mondiales Canada, qui gère les relations diplomatiques du Canada et fournit les services consulaires aux Canadiens, dit suivre la situation en Haïti de très près dans un courriel envoyé lundi à CBC News. L’agence gouvernementale dit être déjà venue en aide à de nombreux Canadiens sur place et invite ceux toujours en difficulté ainsi que les membres de leurs familles à communiquer avec le centre d’aide d’urgence ouvert 24 h sur 24 et sept jours sur sept au 1-613-996-8885.

Le 14 février, le Canada a mis à jour ses conseils de voyage et ses avis à destination de Haïti, déconseillant tout voyage dans le pays.