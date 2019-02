Quel avenir pour Chikhany, la ville russe où le célèbre poison Novitchok a été créé?

Chikhany portait, depuis l’effondrement de l’URSS, le statut de ville « close » ou « secrète », étant donné la nature de ses activités militaires et industrielles.

Puis, en mars 2018, quand l’affaire Skripal a éclaté, tous les regards se sont tournés vers la petite communauté.

Les autorités britanniques non seulement ont accusé la Russie d’avoir orchestré l’attaque chimique, mais maintiennent à ce jour que Chikhany est la source du Novitchok qui a été utilisé pour empoisonner Sergei Skripal et sa fille. Ce que Moscou nie fermement.

Plusieurs chimistes qui ont travaillé au laboratoire de Chikhany, dont un qui est en exil aux États-Unis, se rangent du côté de Londres et confirment avoir bel et bien fabriqué le poison identifié sur les Skripal l’an dernier.

Une ville mystérieuse

À l'entrée de Chikhany, une affiche indique « La ville des chimistes pour la défense de la patrie » en russe. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

Entrer à Chikhany c’est pénétrer dans les secrets de l’ex-Union soviétique.

« La ville des chimistes pour la défense de la patrie », c’est ce qui est écrit sur l’immense pancarte qui nous accueille à l’entrée de la ville, comme un slogan qui résume la raison d’être de cette communauté qui s’est développée dans les années 1960 autour du laboratoire de recherche pour les armes chimiques et le complexe militaire adjacent.

À l’apogée de la guerre froide, plus de 15 000 personnes y étaient installées, attirées par des salaires généreux, des appartements neufs et des conditions de vie enviables.

« C’était les belles années », dit Vladimir Fedossov, qui nous a donné rendez-vous au petit centre culturel où il passe ses moments libres.

À 72 ans, il est un des rares chimistes qui habitent toujours le coin.

En 1975, il était un jeune savant venu de Moscou pour travailler dans le domaine des armes chimiques. Il raconte pour la première fois la nature des expériences auxquelles il a participé.

Le chimiste russe Vladimir Fedossov Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

« Je travaillais dans le domaine de la recherche de nouvelles armes chimiques et du développement d’agents neuroparalysants », raconte-t-il.

Tester ce qui sera plus tard appelé le Novitchok faisait partie de ses responsabilités.

« Quand je suis arrivé à l’institut en 1975, ce gaz avait déjà été créé par le scientifique Pyotr Petrovich Kirpitchev, explique M. Fedossov. Le gaz n’avait pas de nom, mais il était codé, et nous avons continué de l’expérimenter. Nous savions que sa force mortelle était dix fois plus grande que celle de son équivalent américain. »

Il explique avec candeur que c’était un devoir patriotique et une source de fierté à l’époque.

On ne se posait pas de questions parce que la protection de la patrie était prioritaire. Nous étions obligés de développer le même gaz pour équilibrer les forces. Vladimir Fedossov, chimiste

Vladimir Fedossov demeure convaincu à ce jour que le poison n’a jamais quitté le laboratoire et que tous les stocks ont été détruits après la chute de l’Union soviétique, dans le cadre du Programme d’élimination des armes chimiques.

De ville fermée à ville ouverte

« Qui dit Chikhany dit désormais Novitchok et Skripal », lance le maire de la ville Andei Tatarinov. Il affirme que la ville tente de s'adapter tant bien que mal au fait qu'elle a perdu son statut d’entité administrative, fermée le 1er janvier dernier par décret du président Vladimir Poutine.

Libres sont ceux qui, aujourd’hui, veulent y entrer.

Le vieux checkpoint qui, il y a quelques semaines encore, surveillait les entrées est barricadé et abandonné. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Le maire entend bien profiter de cette ouverture pour exploiter sa notoriété. Il nous a même raconté vouloir faire breveter le nom du célèbre poison pour une entreprise spécialisée dans l’extermination animale.

Humour noir ou détresse économique, cela en dit long sur le désir de réanimer la région, longtemps privée de développement économique.

Le maire rêve d’attirer les entreprises ou encore de développer le tourisme en forêt, mais il concède ne pas savoir comment s’y prendre pour le moment.

Il ne reste que plus que 5000 habitants à Chikhany et la majorité sont des retraités.

Depuis que l’usine a fermé en 1993, la qualité de vie ne cesse de dégringoler.

Sombrer dans l’oubli et les problèmes de santé

« On se moque de nous! On a sacrifié notre santé et personne n’est là pour nous soigner, lance une femme. Il ne reste que cinq lits à l’hôpital et pas un seul oncologue. »

Ces propos d’une ancienne employée de l’usine résument bien les doléances entendues chez tous les aînés que nous avons rencontrés au marché.

Ils n’ont pas l’habitude des visiteurs, mais le dialogue est franc.

Une résidente de Chikhany Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

« C’est dommage ce qui nous arrive, et c’est à en pleurer, dit une ancienne employée de l'usine de Chikhany. Je touche ma pension de retraite tous les mois et je cours pour la donner à mon fils.«

Le docteur Vladimir Savieliev est pneumologue dans la ville voisine de Volsk, mais il habite lui aussi à Chikhany.

Il est particulièrement inquiet des maladies tardives qu’il observe chez de nombreux patients.

Il y a différents cancers, du cerveau, des sarcomes, des infections pulmonaires. Il n’existe pas de statistiques, mais les cas explosent depuis les années 1990. Vladimir Savieliev, pneumologue

Selon le médecin, il est très difficile d’établir un lien entre ces maladies et l’activité chimique dans le village. De plus, si quelqu’un tente de poser des questions, il est rapidement accusé de mentir.

Le docteur Vladimir Savieliev dans son cabinet à Volsk Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

Le docteur Savieliev déplore lui aussi le manque de services à Chikhany et il craint comme beaucoup d’autres résidents qu’avec la perte du statut de ville fermée, la municipalité perdra aussi par la suite les enveloppes budgétaires de millions de dollars qui la tiennent en vie.

« Ils nous promettent des investissements, mais qui va investir ici, demande-t-il. Investir dans quoi? Personne ne vient chez nous, on ne peut même pas développer l’agriculture. Les gens sont condamnés. »

À la sortie de la ville, nous avons croisé trois jeunes filles qui sortaient de l’épicerie, un des seuls commerces.

À 13 ans, elles nous ont confié, ravies, que c’était la première fois de leur vie qu’elles s’adressaient à des étrangers.

« L’ouverture de la ville c’est une nouvelle liberté, mais qu’en faire? Chikhany est fanée. »

Trois jeunes filles habitant le village de Chikhany Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Nous, les jeunes de Chikhany, allons tout faire. C’est à notre tour d’essayer de la rendre prospère Une jeune habitante de Chikhany

Cette ville qui fut autrefois une des grandes fiertés de l’État semble sombrer dans l’oubli. Aujourd’hui Chikhany n’a plus rien à cacher, surtout pas son désespoir nostalgique.

Tamara Altéresco est correspondante pour Radio-Canada à Moscou