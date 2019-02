Un policier de Gatineau suspendu

Le Comité impose un blâme et une suspension à l'agent Pascal St-Amour pour avoir enfreint son code de déontologie.

Les autorités ont suspendu l'agent St-Amour pour un total de sept jours ouvrables en ne se comportant pas de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à l’égard de la santé de Mme Giselyne Hénaire à la suite d’un accident , peut-on lire dans la décision.

Le policier a été blâmé pour ne pas avoir fait preuve d'impartialité et de désintéressement alors qu'il se trouvait en conflit d'intérêts.

Le policier n'a pas, non plus, utilisé l'auto-patrouille du SPVG avec prudence et discernement, selon le Comité.

Cela survient à la suite d'un incident qui s'est produit le 2 août 2016 à Gatineau, à l'angle des boulevards Saint-Raymond et Saint-Joseph, dans le secteur de Hull. Le policier comptait alors 13 ans d'expérience.

Lors d'une manoeuvre de recul, le policier a heurté une dame qui circulait en quadriporteur.

Des témoins ont rapporté le manque d'empathie de la part de policier, qui ne semblait pas se soucier de blessures possibles subies par la victime. Il a rédigé lui-même le rapport de l'accident.