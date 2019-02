Le maire de Saint-Lambert va augmenter son salaire de 45 %

Saint-Lambert compte 22 500 habitants. Or, ses élus se plaignent depuis plusieurs années de gagner moins que leurs confrères d'autres municipalités de taille équivalente.

Le conseil municipal devrait donc approuver ce soir de nouvelles hausse de 34 % pour les conseillers et de 45 % pour le maire.

Ce dernier aura donc vu son salaire multiplié par cinq depuis son élection, en 2017.

Et c'est sans compter ses autres sources de revenus. Sa rémunération globale, pour 2019, devrait dépasser les 120 000 $, selon nos calculs.

Parmi les raisons invoquées pour justifier ces nouvelles hausses, les élus de Saint-Lambert évoquent le fait que leur travail est de plus en plus prenant.

« Quelle que soit la taille des villes, les élus ont de plus en plus de responsabilités », peut-on lire dans l'avis public du projet de règlement. « Pour bien accomplir leur travail, ils doivent assumer une charge de travail plus grande qu’auparavant surtout dans un contexte d’agglomération, comme c’est le cas pour Saint-Lambert. »

Les élus sont aussi confrontés à gérer des demandes plus complexes et des attentes plus élevées de la part des citoyens. Extrait de l'avis public justifiant la proposition de hausse de la rémunération

Les élus argumentent qu'il sont souvent interpellés par les citoyens « dans les lieux publics ou à leurs résidences personnelles ». De plus, « l’accessibilité à l’information et la rapidité des échanges générés par les médias sociaux ajoutent une pression supplémentaire », écrivent-ils.

Parmi les autres raisons invoquées pour augmenter leur salaire, les élus expliquent notamment que les allocations de dépenses dont ils bénéficient sont maintenant imposées par le gouvernement fédéral.

À peine mieux payés qu'à Saint-Lin

Malgré cette nouvelle hausse, Saint-Lambert sera encore parmi les villes de taille semblable qui payent le moins bien leurs élus.