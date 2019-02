Début des plaidoiries dans le procès de l'aide médicale à mourir

Nicole Gladu et Jean Truchon, atteints tous deux de graves maladies dégénératives, contestent la constitutionnalité des lois québécoise et fédérale sur l'aide médicale à mourir.

La loi québécoise n'accorde cette aide que si la personne est en fin de vie, alors que la version fédérale impose le critère de mort « raisonnablement prévisible », deux restrictions qui ne s'appliquent pas aux deux plaignants.

Ceux-ci font valoir devant la juge Christine Baudouin de la Cour supérieure que ces restrictions contreviennent à la Charte des droits et libertés, en l'occurrence aux articles 7 et 15 qui garantissent respectivement le droit à la vie et à la sécurité et le droit à l'égalité.

Plus encore, ils estiment que ces critères vont à l'encontre du jugement de la Cour suprême qui, en 2015, avait décriminalisé l'aide médicale à mourir.

Leur avocat, Me Jean-Pierre Ménard, entend démontrer que l'intention du plus haut tribunal était de faire de la souffrance le critère permettant l'accès à l'aide médicale et non la perspective d'une mort imminente.

L'objectif de ses clients est d'obtenir du tribunal qu'il autorise des médecins à leur prodiguer l'aide médicale à mourir et qu'il déclare invalides et inopérants les articles des deux lois mettant en place les critères de fin de vie et de mort raisonnablement prévisible.