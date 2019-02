Les syndiqués de la Caisse Desjardins de Hauterive en grève

La convention collective de ces employés est échue depuis le 16 juillet 2017. Leur syndicat craint que la négociation débouche sur un nivellement vers le bas de leurs conditions.

L’employeur souhaite notamment ne plus respecter l’ancienneté lors de l’attribution des postes. La Caisse Desjardins demande des changements d’horaires qui compromettent la conciliation travail-famille, sans compter un recul au niveau des vacances , plaide le syndicat dans un communiqué.

Toujours selon le syndicat, aucune offre salariale n'aurait encore été déposée par l'employeur.

En décembre, les membres du syndicat avaient voté à 96 % en faveur d'un mandat de grève de cinq jours à exercer au moment opportun.

Les membres du syndicat des Caisses Desjardins de la Côte-Nord de la section Hauterive à Baie-Comeau avaient voté à 96 % en faveur d'un mandat de grève de cinq jours à exercer au moment opportun. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

On va regarder de quelle façon l'employeur va se comporter par rapport aux moyens de pression qu'on fait et à la grève. Chaque jour, on réévalue la situation [...] , précise le président du conseil central de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay.

Au moment d'écrire ces lignes, les responsables de la caisse ne nous avaient pas rappelés.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil