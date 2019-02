Projet minier controversé près d'un esker : une étude du BAPE serait nécessaire

Le nouveau ministre de l'Environnement Benoit Charrette devait trancher dans les jours à venir et annoncer ses intentions : utiliser ou non son pouvoir discrétionnaire pour demander que le BAPE examine le projet de la compagnie Sayona mining.

La minière australienne n'a jamais caché sa volonté d'éviter cet examen plus approfondi afin de démarrer rapidement ses activités, dès la fin 2019. Il faut dire que sur le marché, la demande est forte pour le lithium utilisé dans la fabrication des batteries de véhicules électriques.

En réalité, le Plan d'exploitation de la mine, que nous avons consulté, laisse entendre qu'une étude du BAPE sera nécessaire. En effet, la capacité maximale d'extraction du projet dépasse les 2000 tonnes par jour, ce qui, selon la loi, rend automatique un examen du BAPE.

Dans un tableau fourni par la minière au ministère de l'Environnement, on découvre qu'à la septième année d'exploitation, 775 000 tonnes de minerai seront extraites, soit une capacité de 2123 tonnes par jour.

Dans ces conditions, il n'y a plus de pouvoir discrétionnaire du ministère qui tienne, selon l'avocat en droit de l'environnement, Marc Bishai. « Le ministre n'a pas d'autre choix que d'exiger que l'entreprise suive la procédure obligatoire », plaide-t-il.

Le cabinet Belanger Avocats, auquel appartient Me Bishai, a fait parvenir un avis légal au ministre Benoit Charette, lundi, au nom de citoyens préoccupés par le projet minier Authier Lithium.

On demande au ministre de l'Environnement de confirmer notre compréhension, selon laquelle le projet est effectivement assujetti à la procédure de manière obligatoire et non discrétionnaire.

Marc Bishai, avocat représentant le Comité citoyen de protection des l'esker.