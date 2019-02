Tueurs en série : autopsie d’une fascination

Les réactions à la suite du visionnement de la série pleuvent sur les réseaux sociaux.

Pour John Allore, le thème qui y est abordé revêt un caractère très intime. Sa sœur, Theresa Allore, a été tuée dans les Cantons-de-l’Est alors qu’elle avait 19 ans. Son meurtre n’a toujours pas été résolu.

En 2017, John a créé le balado Who Killed Theresa?, qui traite des meurtres non résolus de jeunes femmes au Québec.

Les gens sont vraiment obsédés par ce genre de contenu. Je m’y intéresse pour des raisons très personnelles et je ne comprends pas ce qui attire autant les autres vers ces productions. J’imagine que l’inconnu et la mort fascinent.

Le côté sombre qui sommeille en nous

Selon Hubert Van Gijseghem, psychologue et expert psycholégal, cette fascination pour les affaires criminelles existe depuis très longtemps. Les meurtriers sont perçus comme « l’incarnation du côté sombre de l’être humain qui sommeille chez chacun ».

M. Van Gijseghem explique d’ailleurs que le charisme noté chez plusieurs criminels est l’une des caractéristiques directes de leur trouble de la personnalité psychopathique.

Pour Stéphane Berthomet, spécialiste en affaires policières et animateur du balado Disparue(s), l’intérêt populaire envers ce sujet s’articule différemment aujourd’hui, puisque les moyens de diffusion se sont diversifiés. Autrefois, le phénomène des faits divers trouvait un écho dans les publications papier, comme le magazine Allô Police.

La télévision et le web ont permis à ces contenus de s’inscrire dans les habitudes du public. Ça renforce le désir d’explorer ces aspects de la nature humaine. C’est à la fois de la répulsion et de l’attraction.

Quelle place pour les victimes?

Le documentaire sur Ted Bundy explore les motifs et le mode d'exécution du criminel à l’aide d’enregistrements audio dans lesquels il décrit lui-même les événements. La production ne s’attarde que très brièvement à ses 30 victimes confirmées.

C’est l’une des principales critiques formulées à l’endroit de ce type de contenu, qui place le meurtrier au centre de l’histoire pour la raconter.

Stéphane Berthomet observe toutefois un changement de paradigme : les victimes deviennent de plus en plus les narratrices de ces histoires.

Il note que les séries documentaires Où es-tu? et The Keepers sont des exemples de productions qui tentent d’expliquer le mystère en portant une attention particulière aux répercussions des tragédies sur les victimes.

John Allore soutient également que plusieurs balados ont corrigé leur démarche en ce sens au lieu de donner la parole aux meurtriers.

À la découverte de la vérité

Mais au-delà de simplement satisfaire la curiosité, les documentaires sur les meurtriers et les crimes non résolus pourraient-ils permettre de répondre à certaines questions, voire de résoudre certaines histoires?

Ne s’invente pas enquêteur qui le veut, mais quiconque décide d’élucider un homicide non résolu peut chercher rigoureusement et découvrir de l’information manquante. C’est ce que croit John Allore. Ces démarches permettent même d’inciter la police à jeter un regard nouveau sur des homicides.

Ses recherches sur l’homicide dont a été victime sa sœur, Theresa Allore, ont changé grâce aux ressources en ligne. Les archives des journaux et des bibliothèques numériques lui ont permis d’étoffer son enquête.

Nous sommes plusieurs à chercher des réponses. Des familles en attendent toujours. On s’écrit en ligne et on partage de l’information sur nos enquêtes et sur l’expérience que l’on a eue avec les services policiers.

John Allore