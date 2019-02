Mme McCann souligne que les « superinfirmières » doivent présentement s’en remettre à un médecin afin de poser un diagnostic. En leur accordant ce pouvoir, la ministre souhaite mettre à profit toutes les compétences des IPS et ainsi multiplier l’offre de service en première ligne du réseau de la santé.

La ministre McCann a demandé au collège des médecins de modifier la règle voulant qu’un patient vu par une IPS soit tenu de rencontrer un médecin dans les 30 jours suivant sa visite. Elle croit que le Collège des médecins est disposé à laisser les IPS prendre plus de place dans le réseau de la santé et qu’elles pourraient commencer à poser des diagnostics d’ici un an.

Le président de la Fédération des omnipraticiens du Québec, Louis Godin, nuance toutefois l’optimisme de la ministre. « On est encore convaincu que le diagnostic est quelque chose de médical et c’est quelque chose qui appartient vraiment aux médecins », a-t-il déclaré en entrevue à ICI Première.

Ce qui nous importe avant tout, nous, c’est d’abord, de respecter la compétence des médecins sur la question très importante du diagnostic. Louis Godin

M. Godin se dit également préoccupé par l’organisation du travail dans le réseau de la santé dans l’éventualité où les IPS obtiendraient le pouvoir de poser un diagnostic. « Comment ça va s’organiser. Est-ce qu’ils vont continuer à travailler avec nous, dans nos bureaux, dans nos GMF, pour que ce soit vraiment un travail de collaboration », a-t-il soulevé.

Plus de détails à venir.