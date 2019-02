L'Apollo à quai lundi pour la visite du ministre des Transports

La Société des traversiers du Québec (STQ) annule toutes les traversées Matane–Baie-Comeau–Godbout en raison de conditions de glace difficiles lundi. Cette annulation coïncide avec la visite du ministre des Transports François Bonnardel à Matane et à Baie-Comeau.

Dimanche, la STQ a également annulé les traversées entre Matane et Baie-Comeau pour les mêmes raisons.

Le ministre Bonnardel et le président-directeur général de la STQ, Stéphane Lafaut, sont de passage à Matane lundi matin et à Baie-Comeau en après-midi pour rencontrer les élus et les intervenants locaux. Il sera entre autres question de la situation à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

François Bonnardel, ministre des Transports Photo : Radio-Canada

MM. Bonnardel et Lafaut devaient prendre le traversier de Matane pour se rendre à Baie-Comeau en soirée, mais ce sera impossible en raison de l'arrêt de service.

Aucune desserte aérienne n'a été annoncée par la STQ.

L'horaire de l'Apollo est connu jusqu'au 24 février. Les heures de départ varient d'une journée à l'autre selon l'horaire des marées, des conditions de glace et des infrastructures.