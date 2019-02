Violences en Haïti : la communauté torontoise unie

Les violences en Haïti continuent, et la communauté haïtienne de Toronto se dit unie et solidaire. Une messe spéciale en créole s'est déroulée à l'église Sainte-Elisabeth de Toronto, dimanche.

Pour les membres de cette communauté, cette messe représente l'occasion de se retrouver et de partager leurs inquiétudes sur ce qui se passe présentement dans leur pays d'origine.

« Tout le monde [tente de rester à la maison] et le pays est en état de lockout. Les gens ne peuvent pas sortir et c'est une des choses qui m'inquiète le plus parce que les gens doivent sortir pour aller chercher à manger », explique Antoine Desrose, qui était présent à la messe dimanche.

Le docteur Eric Pierre, consul honoraire d'Haiti à Toronto, y était aussi. « Je ne pense pas que ces manifestations atteignent leurs objectifs. Tout va continuer à dégringoler et ça nous inquiète énormément. »

Les émeutes dans le pays ont déjà fait sept morts. La situation ne semble pas près de se résorber.