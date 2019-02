Plus que quelques heures pour profiter du Bal de neige

Après 18 jours de fête, le Bal de neige prendra fin lundi à Ottawa et à Gatineau.

Au Domaine des flocons, les trois glissades sont, jusqu'à maintenant l'attraction la plus populaire, selon la Ville de Gatineau. On compte 16 corridors de glisse divisés en trois glissades : La Chinook Tim Horton, la Glacier et l'Iceberg.

Il est toujours possible de profiter de la tyrolienne de 183 mètres suspendue à 15 mètres au-dessus de la zone des glissades. Plus de 5000 personnes l'ont d'ailleurs déjà essayée.

Ce site sera ouvert jusqu'à 17 h lundi.

À Ottawa

Il y a eu 42 jours de patin contre 9 jours de fermeture depuis l'ouverture de la patinoire du canal Rideau le 30 décembre. Selon la Commission de la capitale nationale (CCN), il s'agit d'une amélioration par rapport aux trois années précédentes, durant lesquelles la patinoire avait été ouverte 35, 25 et 18 jours.

La patinoire du canal Rideau attire toujours plusieurs amateurs de sports d'hiver Photo : Radio-Canada

Les gens sont très satisfaits du produit , a indiqué Bruce Devine, gestionnaire principal pour la patinoire à la CCN, en entrevue à Radio-Canada, en mentionnant la qualité de la glace. M. Devine n'a toutefois pas été en mesure de dire combien de personnes avaient jusqu'à présent patiné sur le canal depuis le début de la saison.

Des conséquences au déplacement de certaines activités?

Sylvain Talbot, qui vend de la tire d'érable sur le canal Rideau, a par contre noté une baisse d'achalandage cette année. Il a avancé que le retrait des sculptures de glace du parc de la Confédération, pour les déplacer au marché By, y était possiblement pour quelque chose.

Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a moins de touristes ou parce que les gens sont plus downtown que sur la patinoire même. Sylvain Talbot, employé chez Bon Goût

Claude Bonnet, le propriétaire du Moulin de Provence, qui se trouve dans le marché By, a pour sa part souligné les conséquences de la mauvaise température pour les commerçants.

On a eu des journées avec des tempêtes qui nous ont vraiment fait mal. Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence

Malgré tout, il a salué les braves qui sont entrés dans son commerce. M. Bonnet a estimé qu'il y avait eu plus de passants dans le marché By cette année durant le festival, mais il n'a pas pu établir d'effet sur son chiffre d'affaires.

Avec les informations de Yasmine Mehdi et Roxane Léouzon