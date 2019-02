Karine Gonthier-Hyndman n'est plus une invisible

La comédienne joue dans plusieurs séries dont Like-moi, O' et Les Simone. Depuis le mois de janvier, on la voit dans Les invisibles, la version québécoise d’Appelez mon agent.

Elle y joue le rôle d’une agente, Alexandra. « C’est assez près de la réalité. Évidemment, les situations ont été extrapolées, grossies et romancées, mais elles existent. C’est assez proche de la réalité. »

La version québécoise a été écrite pour le Québec, qui n’a pas le même système de vedettes qu’en France. Elle est diffusée tous les lundis soirs sur les ondes de TVA.

Elle souligne que son agente actuelle, Karine Lapierre, l’a vraiment guidée et encadrée comme artiste. « Elle savait que cette série allait avoir lieu, elle avait foi en mon potentiel comique que je ne connaissais pas moi-même. Je savais que j’avais de l’humour, mais je ne savais pas que je pouvais l’exploiter comme actrice », dit Karine Gonthier-Hyndman pour expliquer sa participation à Like-moi.

Karine Gonthier-Hyndman soutient que l’émission a donné naissance à sa carrière et que l’auteur Marc Brunet est très rigoureux dans son écriture.

L’écriture a un souffle, l’écriture a une musique, c’est important de respecter l’écriture de Marc sans quoi on dénature le texte et on ne sert pas l’humour. Lors des premiers tournages, je rentrais chez moi et je pleurais dans mon bain, car j’avais l’impression de ne pas être à la hauteur. Karine Gonthier-Hyndman

Robert Charlebois semblait séduit par la comédienne et lui a avoué qu’il ne la connaissait pas. « Moi aussi je ne vous connaissais pas... Mais non ce n’est pas vrai », a-t-elle répliqué du tac au tac.

Si son nom de famille vous dit quelque chose, en effet, son oncle est l’acteur James Hyndman. « Il a toujours été là pour m’appuyer. Ça fait du bien dans une famille d’avoir quelqu’un qui fait le même métier et qui comprend le trajet. James est quelqu'un qui a commencé à travailler tardivement dans sa carrière comme moi. Ç'a été inspirant pour moi », a-t-elle souligné.

Une artiste singulière à la voix puissante

Si vous ne connaissiez pas l’artiste américaine LP, de son vrai nom Laura Pergolizzi, elle a fait une forte impression lors de son passage à Tout le monde en parle. Elle était présente à Montréal pour plusieurs concerts la semaine dernière.

La chanteuse LP Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

C’est la sortie de la chanson Lost on You en 2016, de l'album du même nom, qui l’a propulsé à l’avant-scène. La chanson a atteint plus de 237 millions de visionnements sur YouTube. Elle y raconte sa difficile rupture amoureuse.

Celle qui écrit les ruptures amoureuses les voit un peu comme des maladies.

Je pense qu’on en guérit comme d’une maladie. Ça requiert du temps et de la patience. Pour avoir vécu le deuil de mes parents, je crois que la peine d’amour, bien que différente, est similaire à certains égards. C’est une forme de mort qui nécessite un deuil et un certain temps. LP

L’artiste écrit aussi pour plusieurs artistes dont Cher, Christina Aguilera et les Backstreet Boys. Elle est le plus fière de la chanson Cheers (Drink to That) écrite pour Rihanna.

Un nouvel album pour Robert Charlebois

Lors de l'émission, Robert Charlebois a parlé de son nouvel album Et voilà qu’il décrit comme haut en couleur et fait sans drogue.

Pour la première fois depuis le décès de Réjean Ducharme, Robert Charlebois chante un texte de son ami. « Je crois qu’il aimerait beaucoup ça, mais l’ultime hommage que je lui rends c’est dans Délivrez-moi. Il aurait été fier », explique Robert Charlebois avec une chanson qui n’est composée que des titres de livres.

Robert Charlebois Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Le chanteur de 75 ans ne pense pas à ne plus faire de scène. « La chose qui me fait le moins rêver au monde, c’est la retraite. »

Robert Charlebois est très fier de son fils Jérôme Charlebois dont il a produit le plus récent album.