Déraillement de train à Saint-Lazare : l’absence de réseau cellulaire inquiète

Des résidents de Saint-Lazare, dans l'ouest du Manitoba, tiennent à souligner que leur communauté n'est pas encore desservie par un réseau cellulaire fiable. Cette situation les inquiète encore plus lorsque surviennent des événements comme le déraillement de train transportant du pétrole brut survenu samedi matin dans leur village.

Les résidents de Saint-Lazarre mentionnent qu’en plus de devoir s’éloigner à plusieurs kilomètres de leur résidence pour utiliser le réseau cellulaire, ils ne reçoivent pas les alertes en cas de situation dangereuse diffusées par le système national En Alerte.

Une résidente, Constance Tanguay, estime que la sécurité des villageois peut être sérieusement compromise si un accident majeur se produisait. Elle précise que si elle souhaite utiliser son téléphone cellulaire, elle doit parcourir 3 km de distance et se rendre au haut d'une colline.

Puisque les résidents ne reçoivent pas non plus les alertes en cas d'urgence, elle trouve qu'ils sont encore plus isolés. Selon elle, si les résidents avaient été en danger lors du déraillement de train de samedi, ils auraient dû cogner à la porte de toutes les propriétés pour avertir la population.

Personnellement, je ne me sens pas en sécurité... Constance Tanguay

Le président de la Corporation de développement communautaire de Saint-Lazare, Roland Blouin, rappelle que son groupe a fait des pressions auprès du gouvernement manitobain il y a quelques années au sujet de l’accès à un meilleur service de communication à Saint-Lazare.

Selon lui, les avancées technologiques en 2019 devraient permettre à sa communauté d’utiliser un téléphone mobile facilement.

Dans une déclaration écrite envoyée dimanche, l'entreprise Bell MTS a indiqué que l'élargissement du réseau vers Saint-Lazare n'est pas dans ses plans immédiats. « Nous sommes ouverts aux discussions avec les plus petites communautés et le gouvernement provincial concernant le financement de partenariats pour augmenter la portée de notre réseau », poursuit l'entreprise.

Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, 257 personnes vivent à Saint-Lazare.

Le déraillement de samedi matin n’a fait aucun blessé et n’a pas causé d’incendie, mais le Canadien National, responsable du train qui transportait le pétrole brut, a confirmé que l’accident a causé une fuite partielle du produit. Les causes du déraillement ne sont pas encore connues.

Avec les informations de Mathilde Monteyne