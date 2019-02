L'avenir incertain de la cuisine de rue à Québec

L'été dernier devait être le deuxième et ultime test de la cuisine de rue à Québec. Après un succès mitigé la première saison, la seconde année n'a guère été meilleure. À la fin, seulement trois restaurateurs étaient de la partie.

Et depuis le 31 octobre, c'est le silence radio. Personne ne sait si la cuisine de rue sera pérennisée, si le projet pilote se poursuivra ou si l'idée est carrément abandonnée.

« On ne sait toujours rien », se désole Nicolas Lavigne, propriétaire de la Zèbre Mobile et participant aux deux saisons du projet pilote.

M. Lavigne dit avoir reçu un coup de fil de la Ville en janvier seulement. Or, le temps presse puisque son horaire estival est déjà en train de se remplir, dit-il.

Plus ça va, moins il reste de place dans le calendrier. Et encore une fois, il y a très peu de chance qu'il y ait d'autres entrepreneurs qui se joignent à nous dans l'aventure.

Nicolas Lavigne, propriétaire du camion-restaurant La zèbre mobile et du restaurant Côtes à Côtes Photo : Radio-Canada

L'an dernier, Nicolas Lavigne avait plaidé pour un bilan rapide. « Ce qu'on trouvait difficile de ne pas avoir eu de nouvelles », se remémore-t-il.

La Ville n'avait accouché de ses règles qu'en mai, laissant à peine un mois de préparation aux restaurateurs. Seul un nouveau joueur qui n'était pas là en 2017 s'était manifesté, soit Chez Victor, mais plus tard dans la saison.

« Si on avait eu quelque chose d'intéressant dès le début janvier, on aurait eu la chance de promouvoir auprès d'autres entrepreneurs », insiste Nicolas Lavigne.

Lui-même n'a plus la même motivation qu'il y a deux ans, lorsque la cuisine de rue était réclamée par la population, forçant la Ville à lancer un projet pilote.

Au début, on a fait partie du buzz, on se battait pour quelque chose. Mais un moment donné, j'ai l'impression de me battre tout seul contre un gros monstre

Nicolas Lavigne