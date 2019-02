Récolte de vêtements réussie pour les nouveaux arrivants à Rimouski

Les organismes Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent et Le Porte-Manteau-Rimouski ont recueilli des vêtements dimanche après-midi pour les nouveaux arrivants de la région.

En près de trois heures, les bénévoles présents ont reçu une quantité considérable de vêtements pour l'hiver.

Les organisatrices de cette cueillette se sont dites agréablement surprises de la générosité des Rimouskois.

On a fait un appel à la population et ça répond énormément. Les gens sont généreux et veulent contribuer pour leur prochain. Guylaine Lévesque, responsable du service Porte-Manteau-Rimouski

Au cours des prochaines semaines, des vêtements seront redistribués, alors que d'autres seront gardés pour être distribués l'an prochain.

Louiselle Lévesque d'Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent mentionne que les besoins sont nombreux, surtout l'hiver. Il va y avoir d’autres hivers qui vont arriver, on a besoin de draps chauds. On a énormément besoin aussi de sièges d’auto , souligne-t-elle.

D'autres activités du même genre pourraient être organisées au cours des prochains mois pour amasser tous les articles nécessaires pour venir en aide aux nouveaux arrivants.

D'après les informations de Patrick Bergeron